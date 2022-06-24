Коли українці отримають платіжки за газ у червні: "Нафтогаз" озвучив дату

Електронні квитанції вже можна знайти в особистому кабінеті на сайті

Через активні бойові дії багато регіональних постачальників газу опинилися в ситуації, коли неспроможні виконувати свої прямі обов’язки. Їх "перебрала" на себе державна компанія "Нафтогаз України", яка є постачальником "останньої надії". У зв’язку з цим багато абонентів досі не дочекалися своїх платіжок за блакитне паливо, використане протягом травня.

За інформацією пресслужби "Нафтогазу", перші паперові квитанції мають розпочати надходити клієнтам вже після 25 червня. При цьому, якщо люди користуються особистим кабінетом на сайті компанії, свій рахунок вони можуть сформувати, починаючи з 20 числа.

Така затримка пов’язана з тим, що лише у травні кількість абонентів "Нафтогазу" збільшилася на 8,8 млн домогосподарств. Спроба навести лад і розібратися з вартістю газу для кожного клієнта зайняла певний час.

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Додамо, що паперові квитанції надійдуть лише жителям тих областей, де не ведуться активні бойові дії. Усі громадяни, котрі вимушено були переведені на "Нафтогаз" як постачальника, отримають блакитне паливо за стандартним "Фіксованим" планом — 7,96 грн/куб.м. Окремо буде пораховано і транспортування газу.

Важливо пам’ятати, що кожен новий клієнт компанії зобов’язаний отримати новий номер особового рахунку, за яким здійснюватиметься оплата.

Для цього клієнту необхідно перейти в чатбот GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger та ввести ЕІС-код (16 символів). EIC – це персональний газовий номер об’єкта газопостачання, що складається з 16 символів (латинських літер та цифр). Наприклад, 56XM19A205987456. Його можна знайти в особистому кабінеті контакт-центрі вашого облгазу або рахунки за розподіл чи постачання газу.

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