Заощадити при закордонному відпочинку на авіаперельоті – можна зберегти до 100 тисяч гривень

Як недорого відпочити за кордоном, радять експерти

З початком російської агресії туристичний сектор в Україні повністю змінив роботу, наприклад, поїздка за кордон тепер можлива тільки для жінок, дітей і чоловіків, звільнених від призову.

Більше того, тепер закордонний відпочинок розпочнеться для вас з авіаперельоту з європейських країн, що значно здорожчає вартість відпочинку.

Фахівець із туризму Марина Казакова у своєму блозі для РБК-Україна розповіла, як ці зміни впливають на відпочинок.

Найближчий до України аеропорт — Жешув у Польщі, до нього всього близько 90 кілометрів, до аеропорту в польському Любліні від Львова — близько 200 кілометрів, а з Києва — 600. З Жешува та Любліна курирують більшість чартерних рейсів на курорти "пляжних" країн.

Також можна відлетіти за кількома напрямками з аеропорту Кишинева до Молдови. Він знаходиться за 70 кілометрів від кордону з Україною. У Кишинів є автобусні рейси з Чернівців, Львова та інших міст на Заході нашої країни.

Ще один варіант – скористатися рейсами з аеропорту Яси до Румунії, це близько 160 кілометрів від кордону з Україною. Звідти, як і з усіх вищезгаданих аеропортів, по різних напрямках літають компанії-лоукостери.

Як пише Марина Казакова, нові правила дорожчають відпочинок. Так, якщо у 2021 році путівка до Туреччини на 7 ночей для 2 дорослих та 2 дітей склала 88 000 грн або 2 757 євро, нині ціна на цей тур із вильотом із польського Жешува становить 234 818 грн, що в еквіваленті дорівнює 6 528 євро. Також слід додати витрати на трансфер до/з аеропорту 1500 грн/особу в один бік. Усього тур виходить 246 818 грн.

Допоможе заощадити автобусний тур, наприклад поїздка до того ж готелю на 4 осіб автобусом вимагатиме оплати путівки у 130 тисяч гривень замість 246 тисяч літаком. Щоправда, автобусом доведеться їхати на 20 годин довше і з меншим комфортом, але різниця відчутна.

Альтернативою закордонному відпочинку може стати відпочинок на Шацьких озерах на Волині, щоправда, з ризиком вторгнення з території Білорусі.