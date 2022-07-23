Туризм іде в тінь: причому тут НБУ і як це позначиться на охочих відпочити за кордоном

Туроператорам знову ускладнили роботу

У четвер, 21 липня, НБУ не лише збільшив курс долара до гривні, а й запровадив обмеження на деякі валютні операції, зокрема. обмеживши ліміт на переклади закордон, що позначиться на туристичному секторі України.

Як розповіли "Телеграфу" джерела на туристичному ринку, якщо раніше для оплати купівлі авіаквитків використовувалися корпоративні банківські картки, то тепер для цього використовуються чотири варіанти в обхід бюджету:

оплата від клієнта на рахунок консолідатора виписки квитків за кордон у доларах або євро, комісія ж туроператора буде перерахована йому у гривні;

оплата у гривні на картку;

використання карти туроператора за формою авторизації;

оплата готівкою у Києві.

"Наші партнери вже пояснили нам, що через ліміт на оплату по 1 картці всього 100 тисяч гривень на місяць, найоптимальнішим варіантом є оплата з картки клієнта. Тим самим держбюджет втрачає надходження від галузі через власну бюрократичну дурість", — стверджує джерело "Телеграфа".

У зв’язку зі зростанням курсу долара незабаром очікується зростання вартості туристичних путівок за кордон в середньому на 25%, так що, наприклад, тижневий відпочинок у Туреччині на двох у готелі з 5 зірками коштуватиме близько 38 тисяч гривень.