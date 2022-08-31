Навчання в умовах війни: хто має організовувати "дистанційку" та чи буде користь від такої освіти

Школа має організувати дистанційне навчання для дітей, а батьки — допомагати в цьому

Війна в Україні внесла низку коректив у освітній процес 2022-2023 року, тож форму навчання для школярів обиратимуть саме батьки, проте організацією очного або дистанційного навчання займатиметься персонал закладів, зокрема директори шкіл.

Про це в ефірі для ТСН розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов, відзначивши, що на сьогоднішній день українські заклади освіти повністю готові до дистанційного навчання дітей "на рівні програмного забезпечення".

"Школа має організувати дистанційне навчання для дітей, і діти мають право вибору, точніше – їхні батьки в цьому віці. І школа має це забезпечити", – пояснив він.

За словами омбудсмена, він чітко усвідомлює, який тягар цьогоріч покладений на директорів закладів освіти, адже в одній школі може бути різна кількість тих, хто хоче здобувати знання офлайн і онлайн. Проте позиція Міносвіти полягає в тому, що в будь-якому закладі школярі мали право отримувати належний рівень знань незалежно від обраної форми навчання.

Горбачов додав, що школи повинні створити усі умови як для "дистанційки", так і для офлайн навчання. Перші тижні будуть показовими. Саме завдяки ним у Міносвіти матимуть можливість швидко відреагувати і внести зміни до чинного законодавства, аби діти здобували якісну освіту, попри ту вкрай тяжку ситуацію, котра склалася в країні.

Що стосується якості освіти на "дистанційці", то омбудсмен побоювань батьків та песимізму щодо неготовності надати необхідний рівень знань на цій формі здобування освіти не поділяє.

"У нас є чудова платформа "Українська школа онлайн". У нас є доволі просунуті і розгорнуті платформи Microsoft, Google. Їх можна використовувати. Проблема полягає насамперед у тому, що треба мати достатню кількість навчених вчителів, і ми це робимо", – додав Горбачов.

Наостанок він підсумував, що саме директори навчальних закладів в Україні є ключовими людьми в організації навчання на "дистанційці".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у МОЗ звернулися до батьків та вчителів та надали їм важливі поради з огляду на те, що освітній процес відбуватиметься цього року в умовах війни в країні.

Також нагадаємо, що у МВС розповіли, що учні шкіл повинні знати про повітряну тривогу перед початком навчального року в Україні.