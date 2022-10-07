Правила виїзду за кордон у відрядження зміняться: у Кабміні пояснили

Питання щодо відряджень досі в процесі обговорення

З початком загальної мобілізації майже всім категоріям чоловіків заборонили виїзд за кордон. Серед тих, хто досі має таку можливість, є багато "заброньованих" громадян, які не тільки тимчасово звільнені від призову на військову службу, але й мають право виїхати у відрядження в іншу країну. Проте, для цього компанія мусить вносити за свого працівника заставу в розмірі 200 тис. гривень. Зараз це правило переглядають, і є шанс того, що сума значно зменшиться.

Про це повідомляють у Кабінеті міністрів України. Як зазначається, більш бюджетною опцією може стати застава в розмірі 100 тис. гривень за одну особу. Сама послуга "єВідрядження" вже давно готова до роботи, але досі не була запущена через необхідність доопрацювання пов’язаного з ним законопроекту у Міністерстві економіки. Тож навіть таке питання як сума застави продовжує активно обговорюватися. Крім того, точної дати запуску послуги досі немає.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також повідомив, що в уряді обговорюють кілька критеріїв виїзду за кордон. Які саме критерії викликають сумніви у членів Кабміну, він точно не зазначає. Однак з надійних джерел в уряді відомо, що міністри обговорюють суму застави, яку будуть сплачувати українці при виїзді з країни.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні обмежили виїзд за кордон великій категорії громадян. Відтепер і до кінця війни межі країни вони покинути не можуть.