Чи покарають чоловіків, які не повернулися з-закордону після 24 лютого: пояснення юриста

Це стосується як тих, хто не повернувся в країну, так і тих, хто планує це зробити найближчим часом

Під час повномасштабної війни для тих категорій чоловіків, які мають право покинути України, зазвичай встановлені правила щодо того, в який термін вони повинні повернутися. Проте перед чоловіками, які поїхали за кордон ще до початку війни і досі не повернулися, постає питання, чи можуть вони нести певну відповілальність за те, що не приїхали назад в країну.

Роз'яснення з цього питання надав юрист Ростислав Кравець. За його словами, поки ще немає чітко встановленої кримінальної відповідальності за таку дію. Народні депутати України намагаються втілити законопроєкт з цього приводу в життя, але до сих пір цього не сталося.

"Що стосується змушування чоловіків повернутись, то насправді це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки. Адже надходження в Україну фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту", – зауважив Кравець.

Він додав, що чоловіків, які після воєнного стану не приїхали в Україну, не мають право притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності з цього приводу. Те саме стосується тих, хто повертається зараз в країну.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Держприкордонслужбі розповіли, які документи для виїзду за кордон потрібні чоловікам, які супроводжують дружину, дітей чи батьків на лікування в іншу країну.