Тепер спочиває поруч із побратимом: на війні загинув герой із Кривого Рогу

Дмитро Рябцев загинув на Херсонщині

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя найкращих синів та доньок нашої країни. Однією з таких непоправних втрат стала загибель героя із Кривого Рогу.

Як пише видання "Наш Місто", 6 грудня в останню путь провели Дмитра Рябцева, який загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. На похорон прийшли і його побратими з якими він пліч-о-пліч боровся проти окупантів. На знак поваги захисники стали на коліна, зустрічаючи труну із загиблим.

Дмитро Рябцев був товариською людиною, любив подорожувати, ходити у походи, а також займався альпінізмом. Працював захисник на місцевому підприємстві та, як зазначається, був майстром на всі руки. На початку цієї осені він вступив до лав ЗСУ, де проходив службу у званні головного сержанта та мав посаду командира гранатометного відділення роти вогневої підтримки. товариші по службі поважали Дмитра, а за його позитивні якості навіть привласнили йому позивний "Золотий".

Прощання з Дмитром Рябцевим

На жаль, життя українського героя обірвалося під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Там чоловік разом зі своїм товаришем Богданом Цвеліхом наїхали на протитанкову міну росіян. Чоловіки билися пліч-о-пліч і тепер разом будуть спочивати на цвинтарі. У Дмитра Рябцева залишилася дружина та 14-річна донька.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в боях під Куп’янськом загинув молодий розвідник та співробітник АЕС.

Також ми повідомляли про те, що дружина загиблого українського героя присвятила йому зворушливу посаду.