Російський полон: кому і куди необхідно звернутися для встановлення факту позбавлення особи свободи

Український центр захисту прав людини (UHRC) пояснив, що робити в складній ситуації

Якщо близька цивільна або військова людина потрапила в російський полон, слід розуміти, як в Україні працює процедура встановлення факту позбавлення особи особистої свободи. Український центр захисту прав людини (UHRC) з посиланням на Закон України "Про соціальний та правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" від 26.01.2022 пояснив, що робити в складній ситуації.

При Мінреінтеграції була створена Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи свободи внаслідок агресії РФ. Саме вона ухвалює рішення про встановлення факту позбавлення свободи, про визнання членом сім’ї особи та про непідтвердження факту позбавлення свободи. Ухвалені рішення вносять до Єдиного реєстру осіб, що є підставою для отримання особою та членами її сім’ї низки пільг та компенсацій.

Для встановлення факту подати документи мають право українські громадяни, які є військовими та яких було позбавлено свободи, або їх законні представники, члени сім’ї або ж законні представники члена сім’ї. Також це можуть зробити цивільні, яких позбавили свободи через провадження діяльності, спрямованої на вираження поглядів, цінностей та позицій щодо відстоювання державного суверенітету України тощо, або ж законний представник, член сім’ї, законний представник члена сім’ї. Це можуть зробити цивільні, яких позбавили свободи через незаконні дії держави агресора, її органів, підрозділів та формувань, та їхні представники. Насамкінець це іноземці та особи без громадянства, які проходили службу в лавах ЗСУ та інших військових формувань, або члени сім’ї.

Комісію скликають у разі потреби для вирішення питань, які мають право ухвалити не менше двох третин її членів. При цьому факт позбавлення свободи буде вважатися вже встановленим без додаткового розгляду Комісії щодо тих, хто був звільнений з полону, та щодо тих, кому здійснили виплату одноразової грошової допомоги. Рішення Комісії також можуть скасувати за певних обставин. Зокрема, якщо були подані на розгляд недостовірні відомості, інформація чи документи та якщо щодо особи набрав сили обвинувальний вирок суду України, міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, за злочини проти основ нацбезпеки країни, громадської безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку тощо. До того ж кошти, які могли бути виплачені як грошова допомога, у разі скасування рішення мають бути повернені у місячний строк.