Ще одна країна-союзниця надасть українцям грошову допомогу у 2200 грн - хто на неї може розраховувати

Сім категорій українців можуть отримати гроші від країни-союзниці

Велика кількість українців через повномасштабну війну, розв'язану росією, опинилися у вкрай скрутному становищі. Однак країни-союзники не припиняють допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Так, одна з неурядових гуманітарних організацій з Франції під назвою ACTED обіцяє надати грошову допомогу в 2220 гривень тим українцям, які переселилися з "гарячих" точок.

Як пише видання Tehnofan, допомогу виплачуватимуть на кожного переміщеного члена родини (ВПО) одним платежем одразу за три місяці.

Хто може отримати гроші

одинокі матері або батьки, на утриманні яких є неповнолітні діти;

одинокі люди похилого віку — ВПО, яким вже виповнилося 60 років, і старші;

родини переселенців, які мають на вихованні дітей з інвалідністю;

багатодітні родини;

родини із вагітними та жінками, які годують малюків;

родини, у складі яких є малорухливі люди, що потребують стороннього догляду;

родини, в яких через війну повністю або частково пошкоджено житло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окрема категорія українців має змогу отримати грошову допомогу у сумі 3350 гривень і поясни, кого це стосується.