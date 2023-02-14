Ще одна країна-союзниця надасть українцям грошову допомогу у 2200 грн - хто на неї може розраховувати
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Сім категорій українців можуть отримати гроші від країни-союзниці
Велика кількість українців через повномасштабну війну, розв'язану росією, опинилися у вкрай скрутному становищі. Однак країни-союзники не припиняють допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Так, одна з неурядових гуманітарних організацій з Франції під назвою ACTED обіцяє надати грошову допомогу в 2220 гривень тим українцям, які переселилися з "гарячих" точок.
Як пише видання Tehnofan, допомогу виплачуватимуть на кожного переміщеного члена родини (ВПО) одним платежем одразу за три місяці.
Хто може отримати гроші
- одинокі матері або батьки, на утриманні яких є неповнолітні діти;
- одинокі люди похилого віку — ВПО, яким вже виповнилося 60 років, і старші;
- родини переселенців, які мають на вихованні дітей з інвалідністю;
- багатодітні родини;
- родини із вагітними та жінками, які годують малюків;
- родини, у складі яких є малорухливі люди, що потребують стороннього догляду;
- родини, в яких через війну повністю або частково пошкоджено житло.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що окрема категорія українців має змогу отримати грошову допомогу у сумі 3350 гривень і поясни, кого це стосується.