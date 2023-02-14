Еще одна страна-союзница предоставит украинцам денежную помощь в 2200 грн — кто на нее может рассчитывать

Семь категорий украинцев могут получить деньги от страны-союзницы

Большое количество украинцев из-за полномасштабной войны, развязанной россией, оказались в крайне затруднительном положении. Однако страны-союзники не прекращают помогать тем, кто в этом больше всего нуждается. Так, одна из неправительственных гуманитарных организаций из Франции под названием ACTED обещает предоставить денежную помощь в сумме 2220 гривен тем украинцам, которые переселились из "горячих" точек.

Как пишет издание Tehnofan, помощь будут выплачивать на каждого перемещенного члена семьи (ВПЛ) одним платежом сразу за три месяца.

Кто может получить деньги

одинокие матери или отцы, на содержании которых есть несовершеннолетние дети;

одинокие старики-ВПЛ, которым уже исполнилось 60 лет и старше;

семьи переселенцев, имеющих на воспитании детей с инвалидностью;

многодетные семьи;

семьи с беременными и женщинами, кормящими малышей;

семьи, в составе которых есть малоподвижные люди, нуждающиеся в постороннем уходе;

семьи, в которых из-за войны полностью или частично повреждено жилье.

Ранее "Телеграф" сообщал, что отдельная категория украинцев может получить денежную помощь в сумме 3350 гривен и объяснил, кого это касается.