Вбили під Бахмутом: на фронті загинув педагог з 30-річним стажем

Чоловіка, завдяки його діяльності, знали не лише в Рівненській області, а й за її межами

Війна з росією щоденно забирає найкращих воїнів, які ціною власного життя боронять світле майбутнє нашої Батьківщини. Так, під час виконання бойового завдання, потрапивши під мінометний обстріл, загинув житель Рівненщини Анатолій Кузьмович Кричильський.

Трагічною звісткою у середу, 22 лютого, поділилися на сторінці "Бібліотека села Любиковичі" у Facebook, зазначивши, що за плечима полеглого Героя 30-річний педагогічний досвід. Спортсмена та тренера, а з початком повномасштабного вторгнення росії — бійця ЗСУ, знали не лише на Рівненщині, а й за межами області.

"Світла пам'ять про Анатолія Кузьмовича назавжди залишиться в серцях тисячі людей, з якими було пов'язане його прекрасне, сповнене оптимізму та доброти життя", — йдеться у публікації.

Що відомо про загиблого Героя

Анатолій Кричильський 1988 року успішно завершив навчання у Любиковицькій середній школі, після чого вступив до Івано-франківського технікуму фізичного виховання. Згодом чоловік закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університет у Рівному, де здобув вищу освіту.

Воїн мужньо захищав Батьківщину і виборював світле майбутнє для неї, але ворожий осколок забрав його життя під час бойового завдання на Бахмутському напрямку.

Редакція "Телеграфу" висловлює щирі співчуття близьким і родичам полеглого воїна. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, що на фронті загинув бойовий медик з Дніпропетровщини, який добровільно пішов на фронт, аби вигнати російського окупанта заради світлого майбутнього своїх донечок.