Зустрічали ніч на висоті: в Одесі люди застрягли на атракціоні у луна-парку

Випадок стався у парку Шевченка

У Одесі, яка регулярно страждає від перебоїв з енергопостачанням увечері в неділю, 5 березня, сталася незвичайна НП: люди застрягли в луна-парку на висоті 60 метрів.

Відео розповсюджують місцеві телеграми-канали.

"У парку Шевченка люди застрягли на атракціоні Power Tower. Висота цього атракціону – 60 метрів ", — йдеться у повідомленні під відео.

Люди знаходяться в кабінках атракціону, сам він, ймовірно, не працює, оскільки не підсвічений.

Повідомлення про інцидент з’явилося пізно ввечері, але чим він закінчився, поки не відомо – чи вдалося зняти людей зі страшенної висоти, чи вони родовжують перебувати над землею.

У будь-якому випадку залишається сподіватися на щасливий результат. Адже, як показали випадки з атракціонами в Чехії та Індії, іноді такі інциденти можуть мати непередбачувані наслідки.