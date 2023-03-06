Встретили ночь на высоте: в Одессе люди застряли на аттракционе в луна-парке

Случай произошел в парке Шевченко

В регулярно страдающей от перебоев с энергоснабжением Одессе вечером в воскресенье, 5 марта, произошло необычное ЧП: люди застряли в луна-парке на высоте 60 метров.

Видео распространяют местные телеграммы-каналы.

"В парке Шевченко люди застряли на аттракционе Power Tower. Высота этого аттракциона – 60 метров", — говорится в сообщении под видео.

Люди находятся в кабинках аттракциона, сам же он, вероятно, не работает, так как не подсвечен.

Сообщение об инциденте появилось поздно вечером, но чем он закончился, пока не известно – удалось ли снять людей с умопомрачительной высоты, или продолжают находиться высоко над землей.

В любом случае, остается надеяться на счастливый исход происшествия. Ведь, как показали случаи с аттракционами в Чехии и Индии, иногда подобные инциденты могут иметь непредсказуемые последствия.