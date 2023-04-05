Писали радіодиктант від Пса Патрона? Перевірте себе на помилки (повний текст)

Школярів залучили до події з нагоди Міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки

4 квітня немало маленьких українців приєдналися до цікавої ініціативи ДСНС України та UNICEF Ukraine. О 14:40 на хвилях Українького радіо прозвучав текст Радіодиктанту від Пса Патрона, присвячений питанням мінної безпеки. Міжнародний день просвіти з цієї теми в усьому світі відзначається саме 4 квітня.

У ДСНС закликали долучатися до ініціативи всіх бажаючих — як у навчальних закладах, так і вдома. Начитку тексту мав здійснювати сам чотирилапий улюбленець всієї країни — точніше, актор, який "подарував" свій голос Псу Патрону в однойменному мультсеріалі.

За допомогою проведення диктанту рятувальники, насамперед, хотіли нагадати українцям правила безпечної поведінки із вибухонебезпечними предметами та нагадати про те, що міни не є іграшкою.

Прослухати радіодиктант можна було на кількох YouTube-каналах, мобільних додатках suspilne.radio та "Дія". Також у окремих містах України організовували спеціальні "СпільноТочки", де можна було завчасно зареєструватися і доєднатися до написання тексту фізично.

"Телеграф" публікує повний текст Радіодиктанту від Пса Патрона, аби всі бажаючі могли перевірити себе на помилки:

Пес Патрон застерігає Сьогодні я навчу тебе, як правильно поводитися з небезпечними та підозрілими предметами, які можуть трапитися навіть у знайомих місцях. На жаль, нині Україна – серед найбільш замінованих країн у світі. Часто-густо міни і снаряди неможливо помітити, бо вони зеленого, сірого та коричневого кольорів, добре замасковані у землі, присипані листям або приховані у кущах чи гіллі. Тому запам’ятай три найважливіші правила безпеки: не підходь, не чіпай, 101 набирай! Заміновану територію позначають червоно-білою стрічкою або спеціальними знаками: червоними трикутниками чи квадратами. Якщо натрапиш на такий знак або напис "Обережно, міни!", знай — там дуже небезпечно. Негайно повертайся назад тією ж дорогою. Але позначки є не скрізь. Тому якщо побачиш незнайомий предмет — не підходь до нього, відразу повідом дорослим і дзвони 101. Усім обережний лизь!

Прослухати радіодиктант ще раз також можна — завдяки запису програми Українського Радіо. Начитка розпочинається із 26:45.

Нагадаємо, що загальнонаціональні диктанти для України є гарною традицією. Зокрема, щорічно подібна ініціатива проводиться до Дня української мови та писемності. У 2022 році його текст начитувала акторка Ада Роговцева.