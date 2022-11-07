Радіодиктант національної єдності: коли відбудеться і як взяти участь

Флешмоб вийде за рамки радіоформату і наживо транслюватиметься на телеканалах та діджитал-платформах

Щорічний радіодиктант національної єдності буде проведено цього тижня. Приєднатися до флешмобу зможуть українці з будь-якого куточка світу.

Радіодиктант буде проведено у День української писемності та мови. Автором тексту стала українська письменниця та режисер Ірина Цілик. Зачитуватиме текст у прямому ефірі народна артистка та Герой України Ада Роговцева. Доктор філологічних наук та мовознавець Лариса Масенко приєднається до методичної роботи над диктантом. Координатором проекту стала виконавчий продюсер Українського Радіо Юлія Шелудько. Про це повідомили на сторінці Державного комітету телебачення та радіомовлення.

Що таке радіодиктант національної єдності

Це акція національного єднання українців. Своєрідний флешмоб пошани нашої культури, де кожен українець має можливість стати частиною спільної дії, в якому б куточку світу він не знаходився.

У радіодиктанті беруть участь як школярі, студенти, викладачі, так і люди різних професій.

Коли та о котрій годині буде проводитись радіодиктант:

У середу, 9 листопада, об 11:00 за київським часом.

Де можна послухати/подивитися:

Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського Радіо, Радіо Культура та suspilne.radio

Флешмоб вийде за рамки радіоформату і наживо транслюватиметься на телеканалах та діджитал-платформах: Facebook-сторінка "Суспільного", YouTube-канал Українського радіо, Суспільне Новини.

Як стати учасником:

Для того, щоб приєднатися до написання радіодиктанту, необхідно включити одну з вищеперелічених платформ.

Текст диктанту буде опубліковано 10 листопада. Якщо ви бажаєте, щоб ваш диктант перевірили спеціалісти, вам необхідно того ж дня надіслати паперовий лист на цю адресу — м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001.

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