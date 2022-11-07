Радиодиктант национального единства: когда состоится и как принять участие

Флешмоб выйдет за рамки радиоформата и вживую будет транслироваться на телеканалах и диджитал-платформах

Ежегодный радиодиктант национального единства будет проведен на этой неделе. Присоединиться к флешмобу смогут украинцы с любого уголка мира.

Радиодиктант будет проведен в День украинской письменности и языка. Автором текста стала украинская писательница и режиссер Ирина Цилык. Зачитывать текст в прямом эфире будет народная артистка и Герой Украины Ада Роговцева. Доктор филологичечских наук и языковед Лариса Масенко присоединиться к методической работе над диктантом. Координатором проекта стала исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько. Об этом сообщили на странице Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Что такое радиодиктант национального единства

Радиодиктант — это акция национального единения украинцев. Флешмоб уважения нашей культуры, где у каждого украинца есть возможность стать частью общего действия, в каком бы уголке мира он не находился.

В радиодиктанте принимают участие как школьники, студенты, преподаватели, так и люди самых разных профессий.

Когда и в котором часу будет проводиться радиодиктант:

В среду, 9 ноября, в 11:00 по киевскому времени.

Где можно послушать/посмотреть:

Радиодиктант будет звучать по всей стране на волнах Украинского Радио, Радио Культура и suspilne.radio

Флешмоб выйдет за рамки радиоформата и вживую будет транслироваться на телеканалах и диджитал-платформах: Facebook-страница "Суспільного", YouTube-канал Украинского радио, Суспільне Новини.

Как стать участником:

Для того чтобы присоединиться к написанию радиодиктанта необходимо включить одну из вышеперечисленных платформ.

Текст диктанта будет опубликован 10 ноября. Если вы желаете, чтобы ваш диктант проверили специалисты, вам необходимо в тот же день отправить бумажное письмо по этому адресу — г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001.

Напомним, что украинка принесла нашей стране первое за всю историю Украины "золото" на ЧМ по бадминтону и парабадминтону.