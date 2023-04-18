Виплати родинам полонених бійців ЗСУ: скільки дають грошей і кому можуть відмовити

Який розмір грошової виплати сім'ям військовополонених

Не всі члени родин, чиї чоловіки або дружини-військововослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, Прикордонної служби та інших збройних формувань були захоплені в російський полон, мають право на отримання виплат за полонених родичів.

Однак, як повідомляє "Юридичний факт", є чотири підстави для відмови у виплаті.

Відмовити у виплаті можуть у разі, якщо:

заявник не є особою, яка має право на фінансову виплату;

людина подала не повний пакет документів;

заяву подано з порушенням строків;

якщо доведено, що військовослужбовець добровільно здався в полон або самовільно покинув військову частину чи місце служби.

Можна повторно звернутись до командира військової частини, якщо документи було подано не в повному обсязі.

Рішення про відмову у виплаті може бути оскаржено в судовому порядку.

Розмір та строки здійснення виплат

Розмір виплати залежить від: щомісячного забезпечення полоненого за останнім місцем служби, його окладу, наявності надбавки за вислугу років та інших регулярних додаткових виплат.

Слід зазначити, що грошова виплата підлягає індексації, тож нарахування здійснюється щомісячно — до дня звільнення військового з полону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ухвалення нардепами "безперспективного" рішення про повернення військовим виплат у 30 тисяч гривень.