Виплати родинам полонених бійців ЗСУ: скільки дають грошей і кому можуть відмовити
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Який розмір грошової виплати сім'ям військовополонених
Не всі члени родин, чиї чоловіки або дружини-військововослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, Прикордонної служби та інших збройних формувань були захоплені в російський полон, мають право на отримання виплат за полонених родичів.
Однак, як повідомляє "Юридичний факт", є чотири підстави для відмови у виплаті.
Відмовити у виплаті можуть у разі, якщо:
- заявник не є особою, яка має право на фінансову виплату;
- людина подала не повний пакет документів;
- заяву подано з порушенням строків;
- якщо доведено, що військовослужбовець добровільно здався в полон або самовільно покинув військову частину чи місце служби.
Можна повторно звернутись до командира військової частини, якщо документи було подано не в повному обсязі.
Рішення про відмову у виплаті може бути оскаржено в судовому порядку.
Розмір та строки здійснення виплат
Розмір виплати залежить від: щомісячного забезпечення полоненого за останнім місцем служби, його окладу, наявності надбавки за вислугу років та інших регулярних додаткових виплат.
Слід зазначити, що грошова виплата підлягає індексації, тож нарахування здійснюється щомісячно — до дня звільнення військового з полону.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ухвалення нардепами "безперспективного" рішення про повернення військовим виплат у 30 тисяч гривень.