Які зарплати очікувати військовослужбовцям у травні: у ЗСУ дали відповідь

В Україні зарплати бійцям ЗСУ до кінця весни не зміняться

Грошове забезпечення українських військових востаннє зазнало змін у лютому 2023 року, коли Міноборони оприлюднило новий порядок нарахування виплат, але у травні розмір щомісячного забезпечення бійцям ЗСУ не зміниться.

Як повідомляють на сторінці Facebook Сухопутні війська Збройних Сил України, за старим графіком стрілець, який був залучений до бойових дій, отримував 113 тисяч, однак з початку березня — 120 тисяч.

Розмір грошової виплати командира бригади Сухопутних військ 2023 року становить 50 173 грн ( без додаткових нарахувань), а у стрільця — 20 586 гривень.

Стрілець у Сухопутних військах отримував торік у тилу більш як 40 тисяч гривень, а якщо був залучений до бойових дій – 113 тисяч гривень.

У квітні 2023-го такий військовослужбовець отримає:

20 587 гривень, якщо не включено до складу угруповань військ і не виконує бойових завдань;

50 587 гривень, якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;

120 587 гривень, якщо бере участь безпосередньо у бойових діях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повернення з 10 квітня доплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Однак у бюджеті цих коштів немає і наступного дня було внесено законопроект, який фактично блокує рішення про повернення додаткових виплат.