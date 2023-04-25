Премія військовим 30 тисяч: коли мають платити гроші бійцям на кордоні з Білоруссю

Військовим, які перебувають на передовій і активно приймають участь у ході бойових дій, нараховується додаткова виплата

З 1 лютого Кабмін скасував премії у 30 тисяч військовослужбовцям у тилу, тож під удар потрапили частини, які дислокуються на Заході України й охороняють важливі об'єкти або готуються відбивати можливі атаки з Білорусі.

За даними видання Міноборони України АrmyInform, тільки військові, які щодня виконують спеціальні завдання згідно з бойовими наказами, отримуватимуть додаткові 30 тисяч гривень. Однак, тим бійцям, які проходять військову службу у тилових частинах, виплата не здійснюватиметься.

"Виплата додаткової винагороди у розмірі 30 000 гривень буде здійснюватися військовослужбовцям, в разі, якщо вони виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями), а військові частини, в яких проходять військову службу такі військовослужбовці, включені до складу діючих угруповань військ Сил оборони держави", — йдеться у поясненні.

Слід наголосити, що виплата здійснюватиметься в розрахунку на місяць пропорційно до часу виконання спеціальних завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повернення доплат у 30 тисяч не тільки військовим, а й рятувальникам і поліцейським. Однак грошей у бюджеті немає і в Раді придумали вирішення питання щодо виплат.