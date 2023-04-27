Без батька залишилося четверо діток: у Бахмуті загинув ще один воїн-розвідник ЗСУ
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Встиг привітати донечок, а наступного дня отримав смертельне поранення
Україна щодня втрачає у боях з окупантами найвідважніших своїх воїнів, які стали на захист Батьківщини. Сьогодні стало відомо про ще одну непоправну втрату — на фронті вбито військовослужбовця Збройних сил і багатодітного батька Юрія Молдавчука. Чоловік був уродженцем Івано-Франківської області.
Про це у четвер, 27 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомила староста села Заріччя Делятинської громади Любов Яворська, зазначивши, що український воїн провів свій останній бій з окупантами у Бахмуті Донецької області.
Що відомо про загиблого Героя
Юрій Молдавчук народився 10 травня 1991 року у селі Заріччя.
30 червня 2022 року чоловіка мобілізували до Збройних сил. Від початку служби був розвідником. Останній бій воїна відбувся у Бахмуті. Чоловік отримав смертельне поранення в результаті артилерійського та танкового обстрілів з боку росіян.
"Юрій був хорошим та роботящим господарем. Дітей дуже любив. Навіть учора він вітав своїх донечок перед тим, як його поранили", — йдеться в повідомленні.
Також відомо, що у Юрія залишилася дружина та четверо діток.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті у боях з російськими окупантами загинув радіоведучий "Суспільного" Дмитро Сірик.