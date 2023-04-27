Без батька залишилося четверо діток: у Бахмуті загинув ще один воїн-розвідник ЗСУ

Встиг привітати донечок, а наступного дня отримав смертельне поранення

Україна щодня втрачає у боях з окупантами найвідважніших своїх воїнів, які стали на захист Батьківщини. Сьогодні стало відомо про ще одну непоправну втрату — на фронті вбито військовослужбовця Збройних сил і багатодітного батька Юрія Молдавчука. Чоловік був уродженцем Івано-Франківської області.

Про це у четвер, 27 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомила староста села Заріччя Делятинської громади Любов Яворська, зазначивши, що український воїн провів свій останній бій з окупантами у Бахмуті Донецької області.

Що відомо про загиблого Героя

Юрій Молдавчук народився 10 травня 1991 року у селі Заріччя.

30 червня 2022 року чоловіка мобілізували до Збройних сил. Від початку служби був розвідником. Останній бій воїна відбувся у Бахмуті. Чоловік отримав смертельне поранення в результаті артилерійського та танкового обстрілів з боку росіян.

"Юрій був хорошим та роботящим господарем. Дітей дуже любив. Навіть учора він вітав своїх донечок перед тим, як його поранили", — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що у Юрія залишилася дружина та четверо діток.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті у боях з російськими окупантами загинув радіоведучий "Суспільного" Дмитро Сірик.