Закрив собою комбата: на фронті героїчно загинув український воїн

Герою було 40 років

Українські військові здійснюють справжні подвиги на фронті, нерідко ціною власного життя. Такою стала історія уродженця Кривого Рогу Василя Самілова із позивним "Псих", який загинув, закриваючи собою свого командира.

Трагічну звістку виданню Krivbass.City повідомив батько загиблого героя Віктор Самілов. Він розповів, що під час інтенсивного обстрілу його син прикрив своїм тілом командира 236-го батальйону 129-ї бригади ТРО і тим самим врятував йому життя.

Що відомо про Василя Самілова

Народився 31 жовтня 1982 року. Закінчив Криворізький державний педагогічний університет, факультет української філології. Працював у охоронній фірмі.

Захисник був учасником Антитерористичної операції, а з перших днів повномасштабного російського вторгнення був одним із перших у місцевому військкоматі і приєднався до лав ТРО Кривого Рогу.

У Самілова був позивний "Псих". Він отримав його не через свій характер, а через відображення найхарактернішої риси, що межує між життям і смертю. Чоловік умів добре мотивувати своїх побратимів на швидкі дії у надзвичайних ситуацій.

Одного дня під час виконання бойового завдання, коли сталося зіткнення з ворогом, Василю вдалося вивести поранених бійців.

У Самілова залишилися батьки, брат та дружина з дочкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в боях за Бахмут загинув командир відділення Олександр Павлишин. Йому завжди вдавалося повертати з бою своїх хлопців живими.