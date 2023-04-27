На Заході назвали причину затримки контрнаступу ЗСУ

У Швейцарії вважають, що контрнаступ ЗСУ затримується з кількох причин

На окупованих територіях росіяни зміцнюються та будують оборонні рубежі, побоюючись контрнаступу ЗСУ. Багато експертів ставили на те, що визвольна операція розпочнеться у квітні, але поки що цього не сталося.

Як пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung, контрнаступ ЗСУ затримується з кількох причин. Одна з них – це затримки у постачанні озброєння.

Щоб Україна могла ефективно контратакувати та звільнити свої території, їй потрібно більше зброї та техніки від партнерів. У грудні 2022 року Валерій Залужний сказав союзникам, що Україні необхідно 300 бойових танків, але поки що Сили оборони отримали не більше 200 одиниць цієї техніки. Проте лише третина з отриманих танків належить до західного озброєння на кшталт Leopard 2, решта — це вдосконалені радянські зразки.

Крім того, в Україну досі не прибули американські танки Abrams, і це незважаючи на те, що в США вигадали, як прискорити постачання. На думку видання, "минуть місяці", перш ніж танки Abrams будуть доставлені в Україну і потраплять на фронт. Крім того, є дефіцит та іншого озброєння, особливо артилерійських боєприпасів.

Також важливу роль відіграє погода. Через безперервні дощі земля волога і в полях суцільне болото, яким не може рухатися техніка.

"Грунт на півдні України почав відтавати ще в середині березня, а горезвісний селевий сезон триває на більшій частині країни аж до травня. Це заважає механізованому просуванню — західна колісна бронетехніка просто застрягла б на заболочених ґрунтових дорогах", — йдеться у публікації Neue Zürcher Zeitung.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що контрнаступ ВСУ вже почався, про що заявила Наталія Гуменюк. Українські військові не звикли недооцінювати ворога, тож планомірно знищують його військові потужності.