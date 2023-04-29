У боях за Бахмут загинув досвідчений доброволець з Ірландії: росія знайшла ще один привід для погроз (фото)

росія вже пригрозила Ірландії за підтримку українців у війні

У кривавих боях за Бахмут (Донецька область) Збройні сили України продовжують втрачати найдосвідченіших і найвідважніших своїх воїнів, серед яких і іноземні добровольці. Цього разу Україну сколихнула сумна звістка про загибель ірландського військовослужбовця Фінбара Кефферкі, який добровільно став на захист нашої Батьківщини від російської навали. Смерть героя стала ще одним приводом для погроз з боку росії.

Як у суботу, 29 квітня, повідомило видання Sky News, Кефферкі до участі у боях під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, мав бойовий досвід у Сирії, де воював проти "Ісламської держави".

Що відомо про героя

Фінбару Кефферкі — 40-річний уродженець острова Ахілл. Знайомі загиблого воїна називають чоловіка відданим гуманітарним та екологічним справам. Упродовж 8 років до початку великої війни в Україні Кефферкі упродовж 8 років допомагав мігрантам, працючи на кордоні між Грецією та Македонією.

Варто зазначити, що після того, як інформація про смерть українського захисника набула розголосу, у посольстві росії у Дубліні заявили, що "Ірландія ризикує вважатися стороною війни в Україні, якщо висловлює підтримку таким добровольцям як ірландець, який загинув під Бахмутом".

Про це, посилаючись на коментар російського посольства, повідомило видання "ЄП".

Зокрема, у своїй реакції відомство наголосило, що на рішення ірландця воювати в Україні повпливали "викривлена інформація про війну" та "антиросійська пропаганда", тож "відповідальність за його смерть тепер лежить на владі Ірландії та представниках медіа".

Крім того, коментуючи слова ірландського міністра закордонних справ Міхола Мартіна, який висловив співчуття родині загиблого під Бахмутом Фінбара Кафферкі, у посольстві додали, що, якщо у своєму коментарі політик висловлює підтримку ірландців, які готові брати участь у бойових діях в Україні, то "росія вважатиме Ірландію безпосереднім учасником конфлікту" та пригрозили "усіма відповідними наслідками".

Своєю чергою глава парламентського комітету закордонних справ Ірландії Чарлі Фланаган у відповідь на російські погрози наказав вислати російського посла з країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ході повномасштабної війни України проти росії загинув ще один грузинський доброволець Арсен Кецбая.