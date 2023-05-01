Цього року ветерани не отримають грошову допомогу до 5 травня: коли її чекати і скільки виплатять

Грошову допомогу тепер виплачуватимуть у серпні

Війна в Україні та складна економічна ситуація не вплинули на спроможність уряду допомагати нужденним, то ж держава і надалі виплачує українцям різні види соціальної допомоги, серед яких і грошова допомога ветеранам.

Як пише видання "24 економіка", раніше ця категорія громадян отримувала соціальні виплати до 5 травня, проте вже цього року дату виплат перенесли на 24 серпня. Такі зміни відбулися в рамках Закону України щодо про внесення змін до деяких законів України, які стосуються виплати грошової винагороди ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань №7295.

Хто може розраховувати

особи з інвалідністю, що була набута в результаті війни, а також колишні малолітні в’язні концтаборів та інших місць примусового утримання, що були визнані особами з інвалідністю в результаті загального захворювання, трудового каліцтва тощо.

- I групи – 4 421 грн;

- II групи ‒ 3 906 грн;

- III групи ‒ 3 391 грн.

учасники бойових дій, учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто тощо, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, — 1 491 грн ;

; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 421 грн ;

; члени родин загиблих осіб з інвалідністю, набутою в результаті війни, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю в результаті загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які вдруге не вступили у брак, а також члени родин загиблих захисників або захисниць України – 966 грн;

учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників і інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 612 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі українські родини можуть розраховувати на грошову виплату в розмірі 10 тисяч гривень — кого це стосується.