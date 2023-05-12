Воїни ЗСУ зробили коту інвалідного візочка з російської бомби, бо у нього відмовили лапки (відео)

Кота пропонували приспати, але воїни не здаються

Українські військові вражають добротою до тварин. Нещодавно наші захисники врятували життя кабанчику, чия сім’я загинула під час обстрілів. Нині ж воїни рятують життя кошеняти, у якого скалічена лапка.

Як повідомив у себе в TikTok військовий Сергій Гриб, вони зробили кошеняті візочок із касетного снаряда рф. Він виконує фукцію його задніх лап, оскільки його власні — відмовили:

"У нашого котика "Люцика" відмовили задні лапи. Це друга версія касетної ракети рф", — пише воїн. За його словами, вони не знають, що з ним сталося. Підозрюють, що тваринка десь впала та забилася, оскільки спершу кіт бігав нормально. Одного ранку його знайшли таким.

Попри те, що бійці перебувають "не у тилу", вони звозили кота на рентген, однак той нічого не показав. Ветеринари запропонували просто приспати тварину, але бійці відмовилися. Натомість взялися за його лікування.

У коментарях пропонують клініку під Києвом, яка може зайнятися лікуванням тварини, однак Сергій пояснює, що вони не мають змоги його туди завести. Та все ж надії не втрачають, і сподіваються, що зможуть домовитися з волонтерами, які рятують тварин. Як пояснює Сергій, котик не ходить вже два місяці, однак старається спиратися на лапки.

"Втрачена координація, лапки він відчуває, навіть трохи стоїть. Масаж роблю, але немає достатньо часу," — розповідає солдат. Люцик у візочку не весь час, а лише кілька годин на день. На ніч, йому одягають підгузки, щоб ходив до вбиральні, а також займаються вдосконаленням візочка, аби той був зручніший.

Сам Сергій і люди в коментарях під відео висловлюють сподівання, що тваринка видужає. Наводять для прикладу подібні випадки.

Нагадаємо, що це вже не перший раз, коли українські військові беруть під своє крило тварин на фронті. Так, воїни під Бахмутом раніше похизувалися своїм пухнастим бойовим побратимом, який народився уже під час серйозних протистоянь.

Інша зворушлива історія склалася із бойовим котом Томом. Як розповіла "Телеграфу" його нинішня власниця, військові знайшли хвору тваринку викинутою на дорозі під Херсоном, а виходжували його в окопах під Бахмутом.