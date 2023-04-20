"Мама загинула під час артобстрілу": українські військові врятували дикого кабанчика і назвали "Донбасиком" (відео)

Тваринка не мала шансів на виживання, якби не наші воїни

Українські військові обожнюють тварин і за можливості рятують кожне живе створіння на фронті. Або ж підгодовують, як робив із нутрією український парамедик Андрій. Нині ж мережу зворушила історія дикого кабанчика, якого врятували наші бійці.

Поросятко знайшли воїни ЗСУ, серед яких Андрій Ващук. У своєму TikTok-каналі військовослужбовець опублікував кілька відео, де розповів, що кабанчика назвали "Донбасиком" — на честь місця, де його виявили. Як розповів Андрій у коментарях, тваринка швидше за все єдина, яка вижила з усієї сім’ї:

"Мамка з малими потрапили під ворожий обстріл, єдиний що врятувався. Знайшли біля позицій", — розповідає воїн. Військові прихистили тварину та почали відгодовувати й піклуватися про неї. Облаштували кабанчику вольєр.

За цей час у "Донбаса" з’явилися тисячі шанувальників у мережі. Завдяки своїй популярності порося навіть допомагало зібрати гроші військовим на дрон.

Як стало нещодавно відомо, "Донбасика" вирішили віддати у заповідник. За словами військових, вони не в змозі були його з собою возити. Тож передали тварину Хмельницькому заповіднику на Вінничині, де за ним доглянуть. Андрій Ващук обіцяє, що відео з "Донбасиком" будуть ще — їх надсилатимуть доглядальники тварини.

Нагадаємо, раніше українські військові насмішили мережу боротьбою з бобром. Адже тварина намагалася потрапити до рову, щоб дослідити його. А раніше бійці врятували життя ще одному пухнастику — коту Тому, якого лишили на дорозі просто під Херсоном. Котика виходили та відвезли до Києва.