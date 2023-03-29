Військовий намагається приручити дику нутрію: назвав її Машунька Андріївна (відео)

Він називає її другом

Українські військові захищають кожне життя, у тому числі й тварин. Вони часто розповідають про пригоди з братами нашими меншими. Так, днями українські воїни намагалися витягнути з окопа бобра, який наполегливо ліз туди, аби оглянути пригожу яму. А тим часом український воїн намагається приручити дику нутрію.

"Наш друг, наша подружка, яка нас постійно підтримує і постійно до нас приходить. А ми її відповідно підгодовуємо", — розповідає військовий медик Андрій в одному зі своїх відео у TikTok. Тварина почала приходити у гості на позицію військових кілька місяців тому. З того часу її почали підгодовувати.

Нині Андрій регулярно публікує відео, де намагається змотивувати тварину підійти якнайближче та погодувати смаколиками. На прохання глядачів тварині дали ім’я – Манька. Вона ще не дуже довіряє людям, тому намагається тримати дистанцію. Іноді навіть шипить. Однак військові все ж цікаві для неї, оскільки завжди мають щось смачне.

У Маньки є своя нірка неподалік від позицій українських воїнів. Тож вони також навідуються до неї, щоб принести смачненького та провідати "бойову подругу". Крім того Андрій просить у підписників поради, чим годувати нутрію. Вони не лише діляться інформацією, але й пропонують вислати їй корм. Як говорять у коментарях, такі тварини майже всеїдні у плані рослинної їжі.

Андрій вже називає нутрію Машунька Андріївна. Сам воїн — військовий медик і навчає своїх побратимів основ тактичної медицини. Боєць сам наголосив у своїх відео, що він єврей, аби висміяти російську пропаганду про нацистів. Воює з початку вторгнення. Численним залицяльницям Андрій наголосив, що кохає свою дружину. Чи не у кожному зі своїх відео він промовляє своє фірмове: "Бути добру! Слава Україні!".

Нагадаємо, що українські військові врятували кота на Херсонському напрямку. Лікували його під Бахмутом, а потім завезли до Києві, де він знайшов нову сім’ю. Інші військові також похизувалися чотирилапим побратимом, якого назвали Зюлік.