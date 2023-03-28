"Тепер це його окоп": бобер взяв штурмом укріплення ЗСУ (відео)

Українські військові захищають і тварин

В українських військових стаються пригоди не лише з котами та собаками, як от із бойовим котом Томом, але й з дикими тваринами. Так, до наших бійців забіг в окопи бобер.

Кумедне відео опублікував військовий під псевдонімом Вугр на своєму TikTok-каналі. На відео чоловіки намагаються витягнути чималого водоплавного гризуна з окопа. Той вочевидь забіг у вириту канаву з цікавості.

Чоловік тягне його за хвіст, аби той не вкусив. Однак бобер виривається та тікає назад до окопу. Це стається під розпачливий крик військового, що його не втримав: "КУДА Б**ТЬ!". Утім звір не планує бігти геть від військових. Тварина забігла назад до окопу, де спокійно продовжила вивчати місце, яке її так зацікавило.

Відео отримало більше сотні тисяч лайків і коментарів. Люди жартують, що "тепер це його окоп". Глядачі кажуть, що бачили у військових всіляких тварин, але бобер дуже здивував. Однак інші військові та їхні близькі у коментарях розповідають, що несли службу поруч з конями і навіть страусами, що паслися поруч. А ось олені, які бігали довкола дуже дошкуляли своїм криком.

Інші діляться історіями, наскільки бобри небезпечні. Відповідно, солдати мали якось витягнути бобра з окопу, бо тварина може завдати серйозних ушкоджень. Також частина людей наводить версії, чому бобер міг так рватися в окоп. Окрім простої цікавості, тварина могла мати поблизу своїх родичів або ж десь тут була його територія.

Нагадаємо, що ЗСУ цінують кожне життя, тому рятують на фронті й пухнастиків – забирають до себе і захищають. Так, українські воїни похизувалися своїм побратимом – кошеням Зюліком, яке завжди не проти з ними погратися. А днями мати загиблого військового відшукала собаку, яку її син хотів забрати додому з лінії фронту.