Зникнення грошей із рахунку і не тільки: 7 ознак, що в телефоні є вірус

Кожен смартфон має бути захищений антивірусною програмою, але навіть це не дає стопроцентного результату

Щоб телефон працював на максимум своїх можливостей, треба додержуватися низки правил, але навіть при цьому він може гальмувати та "капризувати". У такому випадку перш за все треба встановити, чи не є причиною проблем вірус.

Як зрозуміти, що смартфон "заразився" вірусом, нагадали фахівці Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного Центру МВС України.

Перш за все кожен смартфон має бути захищений антивірусною програмою, але навіть це не дає стопроцентного результату, адже створюються все нові й нові шкідливі програми. Деякі, наприклад, можуть сканувати і використовувати дані або приватні повідомлення. Важливо регулярно перевіряти свій телефон на наявність вірусів та шкідливого програмного забезпечення.

Ознаки зараження телефона вірусом:

Швидка втрата заряду. Батарея починає сідати значно швидше, якщо шкідливе програмне забезпечення працює в фоновому режимі.

Збій додатків. Збої у роботі додатків, що постійно повторюються, мають насторожити. На це може бути декілька причин, але одна з них — віруси.

Збільшення використання даних. Вірус може непомітно працювати у смартфоні у фоновому, проте одна з ознак його наявності — значне збільшення загального використання даних.

Зникнення коштів з рахунку телефона. Деякі типи вірусів здатні робити підписки на преміум-акаунти, здійснювати покупки в певних програмах, і таке інше.

Спливаючі вікна. Інколи це просто реклама під час перегляду веб-сторінок, проте часта поява спливаючих вікон при закритому браузері може свідчити про "діяльність"

рекламного програмного забезпечення.

Перегрів телефону. "Шкідник" може використовувати багато ресурсів телефону, наслідком чого є його перегрівання.

Спам-тексти. Деякі вірусні програми не лише збирають конфіденційні дані, але й відправляють контактам з адресної книги повідомлення з небезпечними посиланнями та прикріпленими файлами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон потрібно класти на стіл лише екраном униз.