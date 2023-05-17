Таке вручення повістки незаконне: названо три випадки

Отримання повістки не обов’язково означає відправлення на війну, насамперед це необхідно для актуалізації даних

Дія військового стану в Україні продовжена щонайменше до 18 серпня 2023 року, повістки можуть отримати всі українські чоловіки віком від 18 до 60 років. При цьому вручення повісток має відбуватися за певними правилами, інакше воно вважається незаконним.

Важливо розуміти, що отримання повістки не обов’язково означає відправку на війну, насамперед це необхідно для актуалізації даних, пояснив адвокат Андрій Новак.

Чітко визначених місць для вручення повістки немає, її можна отримати у будь-якому громадському місці або за місцем проживання. При цьому на момент вручення повістка має бути вже заповнена та містити прізвище, ім’я та по батькові одержувача, адресу його проживання, а також на ній мають бути печатка та підпис посадової особи, керівника Центру комплектування. У разі відсутності одного з наведених пунктів повістка є недійсною.

Необхідною умовою є особисте вручення повістки під розпис. Інші варіанти передачі "запрошення до військкомату" не є законними.

Коли вручення повістки є незаконним:

якщо її передали через родичів;

якщо її залишили у поштовій скриньці або вставили у вхідні двері;

не можуть видати повістку телефоном або смс-повідомленням.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому можуть вручити повістку у червні 2023 року.