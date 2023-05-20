Повернувся на фронт, незважаючи на поранення: загинув поет та ветеран АТО з Миколаєва

Олег Кравець був досвідченим військовим, а у цивільному житті займав активну громадянську позицію у Миколаєві

Щодня Україна втрачає найкращих синів та дочок у боях за незалежність та територіальну цілісність. Стало відомо, що на фронті окупантами було вбито ветерана АТО з Миколаєва, громадського діяча, поета і військовослужбовця Олега Кравця з позивним "Кара".

Про це в соцмережах повідомляють його товариші та родичі. Журналіст Олена Івашко зазначила, що близькі "Кари" до останнього не вірили у трагічну новину.

Відомо, що Олег Кравець народився на Вінниччині, але проживав у Миколаєві. Був активним учасником Майданів, а з 2014 до 2015 року воював на Донбасі в складі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, де був тяжко поранений. Але, незважаючи на уламки в шийному хребці, які залишилися від поранення, після 24 лютого знову став на захист рідного міста та країни.

У юності він проходив службу у ракетних військах у Казахстані, після чого йому запропонували службу у військах спецпризначення. Декілька років він брав участь у врегулюванні локальних військових конфліктних ситуацій майже в усьому світі.

"Ще з армії Кравець ясно переконався, що імперські амбіції кремля дістануться Україні. Так і вийшло." Вони приходять мародерничати і вбивати мій народ, вони інакше не уявляють собі життя. Це якась ненормальна нелюдська, болісна потреба. Гадаю, вони таким чином намагаються виплеснути свої маніакальні забаганки, робити те, чого не можна робити вдома. Таких вчинків не вибачають. І я ніколи не пробачу". Розмова у нас відбулася кілька років тому. Отже, розумієте, що слова Олега просто стали пророчими", — написала Олена Івашко.

До початку повномасштабного вторгнення Олег Кравець вів активне громадське життя в Миколаєві: брав участь у "Іграх нескорених", очолював Штаб опору затопленню Бузького Гарда, протягом кількох років був заступником голови обласної організації партії "Батьківщина". Олег Кравець писав вірші, зокрема, "І два життя було замало".

Незадовго до загибелі Олег приїздив до Львова на чергові "Ігри нескорених". Він розповів журналістам, що воює під Бахмутом.

"Насипаємо зараз під Бахмутом ублюдкам за повною програмою. Приїхав прямо звідти, не заїжджаючи додому", – розповідав він тоді журналістам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що загинув Народний герой України Валерій Кіндзерський. Він захищав Україну з перших днів російської агресії, яка розпочалася ще 2014 року.