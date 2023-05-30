Активність на Сонці зменшується: чи чекати на магнітні бурі найближчим часом

Ймовірність спалахів на Сонці на 30-31 травня набагато зменшилась

Ще вчора великий сонячний монстр AR3311 збільшувався в розмірах з кожною годиною і загроза магнітних бур на Землі зростала. Однак, вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) кажуть, що сьогодні пляма стала менш небезпечною.

30 травня все ще є ймовірність сонячного спалаху класу М (середній), але спалах класу Х (сильний) точно не відбудеться, повідомляється на сайті Spaceweather.

Однак, за даними ресурсу Gismeteo, останні дні травня принесуть на Землю лише невелики магнітні збурення.

Сайт сонячної лабораторії Tesis.xras оприлюднив оновлений графік магнітних бур на кінець травня і на червень.

Останні дні травня на планеті пануватиме тиша, а у наступному місяці Землю тривожитиме не одна хвиля магнітних бур.

У першому місяці літа передбачаються 2 магнітні бурі та 5 збурень. "Помаранчеві" дати очікуються 2 та 18 червня, а "червоні" — 3, 4, 19, 20 та 25 червня.

Геомагнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі з різною тривалістю і інтенсивністю. Вони створюються внаслідок викиду в космос заряджених частинок з Сонця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.