Активность на Солнце уменьшается: ждать ли магнитные бури в ближайшее время

Вероятность вспышек на Солнце на 30-31 мая намного уменьшилась

Еще вчера крупный солнечный монстр AR3311 увеличивался в размерах с каждым часом и угроза магнитных бурь на Земле росла. Однако ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорят, что сегодня пятно стало менее опасным.

30 мая все еще есть вероятность солнечной вспышки класса М (средняя), но вспышка класса Х (сильная) точно не состоится, сообщается на сайте Spaceweather.

Однако, по данным ресурса Gismeteo, последние дни мая принесут на Землю лишь небольшие магнитные возмущения.

Сайт солнечной лаборатории Tesis.xras обнародовал обновленный график магнитных бурь на конец мая и июнь.

В последние дни мая на планете будет царить тишина, а в следующем месяце Землю будет тревожить не одна волна магнитных бурь.

В первом месяце лета предполагаются 2 магнитных бури и 5 возмущений. "Оранжевые" даты ожидаются 2 и 18 июня, а "красные" — 3, 4, 19, 20 и 25 июня.

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они создаются в результате выброса в космос заряженных частиц из Солнца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о естественном явлении — полярном сиянии, которое вызвало большое солнечное пятно.