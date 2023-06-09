Не треба так: 4 звички, які шкодять телефону

Іноді користувач сам винний у проблемах

Існують правила, які продовжать життя батареї телефону, але іноді власник сам, не знаючи того, "вбиває" улюблений гаджет.

Про звички, що шкодять Android смартфону, розповів портал itechua.com.

Ігнорування оновлень компонентів Android OS та стороннього софту

Насамперед це призводить до накопичення помилок, які обов’язково має кожен пристрій та (або) його софт. Розробники створюють оновлення, щоб їх усунути, але вони просто не доходять до гаджета, якому не дають оновлюватися. Оновлення дозволяють усунути дефекти, які згодом можуть перетворити телефон на "цеглину".

Велика кількість віджетів

Практично кожен додаток на Android має свій віджет — маленьку підпрограму, яка скорочує час доступу до софту та дає можливість швидкого отримання необхідних даних. Однак деякі захаращують ними смартфон, використовуючи по три-п’ять робочих столів. Те, що через віджет програма відкривається швидше, ніж через звичайний ярлик — міф. Реальність така, що велика кількість віджетів дають додаткове навантаження на CPU та батарею смартфона. Відповідно, автономність роботи гаджета скорочується.

Бездумне встановлення нових додатків

Нерідко при встановленні нового софту користувачі погоджуються на всі запити програми, щоб якнайшвидше завершити процес. При цьому, у 60% випадків заражень вірусами та шкідливими програмами можна уникнути, якщо вникати в те, що просить зробити завантажений софт. Наприклад, запит на доступ до телефонної книги контактів від погодного інформера повинен насторожити.

Відмова від перезавантаження

Багато хто нехтує цією простою дією, але дарма — будь-який пристрій, що довго працює, вимагає перезавантаження. Це допомагає девайсу очистити тимчасову пам’ять та закрити фонові процеси.

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