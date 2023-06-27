Звільняв Бучу, Ірпінь та Гостомель: у Львові попрощалися з кавалером ордена "За мужність"

Воїнові було 28 років

У ході повномасштабної війни в Україні загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Олесь Гусак "Флойд", уродженець села Баня Лісовицька. Сьогодні, 27 червня, у Львові відбулася церемонія прощання із воїном.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник командира батальйону "Свобода" 4 БоП НГУ Андрій Іллєнко.

"Олесь з перших днів московського вторгнення вступив до лав батальйону "Свобода". Спочатку була оборона Києва, потім бої в Рубіжному та Сєвєродонецьку. Флойд був дуже майстерним гранатометником. У пекельних боях виявляв феноменальну мужність, знищив не одну одиницю ворожої броні., віддавав усі свої сили, завжди йшов на найважчі ділянки", — сказав він.

У той же час Моршинська міська рада пише, що Олесь Гусак брав участь у звільненні Ірпеня, Бучі та Гостомеля, потім боровся з російськими окупантами на території Луганської області. За особистий героїзм указом Президента України було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Церемонія прощання із героєм відбулася сьогодні, 27 червня, у Львові.

"Моршинський міський голова Руслан Ільницький та представники громади взяли участь у поминальних заходах. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя", — йдеться у повідомленні.

У загиблого воїнам залишилися мати, дружина та батько, який продовжує служити у 3-му батальйоні "Свобода".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув 43-річний воїн із Чернігова В’ячеслава Анопрієнка. У чоловіка залишилося четверо дітей.