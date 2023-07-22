Залишилися дружина та маленька дочка: на Донеччині загинув поліцейський

Чоловік працював у поліції десять років

Під час російського терористичного обстрілу Донецької області загинув місцевий поліцейський Михайло Грицак.

Як поінформувала пресслужба МВС, старший інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції загинув під час виконання службових обов'язків неподалік свого рідного міста Костянтинівки.

Зазначається, що у загиблого залишилися батьки, дружина та 11-річна донька.

"Михаїл Грицак після служби у ЗСУ вирішив обрати професію правоохоронця. Десять років співробітник поліції піклувався про безпеку та захищав громадян", — йдеться у повідомленні.

У МВС зазначають, що 37-річний поліцейський після початку російського вторгнення відправив родичів у безпечне місце, а сам продовжив виконувати свою роботу — допомагати місцевим мешканцям та документувати наслідки обстрілів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що окупанти вдарили по Запорізькій області, вбивши мирних громадян. Під обстріл потрапило місцеве сільгосппідприємство. Знищено техніку, будівлі та загинули його працівники.