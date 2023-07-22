Остались жена и маленькая дочь: в Донецкой области погиб полицейский
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Мужчина работал в полиции десять лет
Во время российских террористических обстрелов Донецкой области погиб местный полицейский Михаил Грицак.
Как проинформировала пресс-служба МВД, старший инспектор сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции погиб во время выполнения служебных обязательств неподалеку от своего родного города Константиновки.
Отмечается, что у погибшего остались родители, жена и 11-летняя дочь.
"Михаил Грицак после службы в ВСУ решил избрать профессию правоохранителя. Десять лет сотрудник полиции заботился о безопасности и защищал граждан", — говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что 37-летний полицейский после начала российского вторжения отправил родственников в безопасное место, а сам продолжил выполнять свою работу — помогать местным жителям и документировать последствия обстрелов.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что оккупанты ударили по Запорожской области, убив мирных граждан. Под обстрел попало местное сельхозпредприятие. Уничтожена техника, здания и погибли его работники.