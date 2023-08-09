Українка втратила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула вперше за десятки років напала на людину(фото)

Це перший на цьому пляжі випадок нападу акули на людину за останні 70 років

На одному із пляжів Нью-Йорка Рокавей-Біч акула напала на українську емігрантку з Одеси. 65-річна Тетяна Колтунюк ледь не втратила одну ногу, але її вчасно помітили рятувальники.

Подробиці інциденту розповіли на порталі The Post. Рятувальники зазначили, що акули не нападали у цьому районі з 1953 року.

Так, головний рятувальник Хосе Діас розповів, що Тетяна ходила на пляж регулярно — п’ять днів на тиждень і за цей час встигла потоваришувати з рятувальниками. У понеділок, 7 серпня, вона знаходилася за три метри від берега, "просто ступаючи по воді та розслабляючись". Але в цей момент акула вчепилася в її ліву ногу трохи вище за коліно своїми гострими зубами.

Точно невідомо, яка саме акула вкусила жінку, але сліди зубів на нозі вказують на те, що це могла бути бичача (тупорила) акула або акула-молот.

Рятувальники вчасно помітили НП та кинулися в океан, коли почули крики українки про допомогу. Коли жінку витягли на берег, кров рясно лилася з рани, тому рятувальники наклали джгут із буєм із рятувального каната, щоб зупинити кровотечу. Один із рятувальників увесь час розмовляв із постраждалою, щоб вона залишалась у свідомості. Хоча, за словами очевидців, жінка виглядала вкрай спокійно, як для людини, укушеної акулою.

"Вони намагалися... поговорити з нею. Було багато хвилювань. Я досі думаю, що вона була в шоці, тому я не думаю, що вона відповідала рятувальникам. Вона бурмотіла щось і здавалася спокійною, коли її вклали", — сказала Шанека Томас, яка на момент нападу укусу прибирала пляж.

Повідомляється, що українка втратила близько 9 кг плоті та дуже багато крові. За словами рятувальників, було порвано артерію, видно було кістки та м’язи ноги. Жінку у критичному, але стабільному стані доставили до місцевої лікарні Ямайки.

За словами рятувальника Діаса, за 53 роки роботи він ніколи не бачив нічого схожого. Пляж зараз закрито для відвідувачів.

"Ми плаваємо щодня. Ми плаваємо з рятувальниками і бачимо акул, але вони нам особливо нічого не роблять. Це сталося вперше. Це дивно. Тепер усі бояться заходити у воду", — сказав він.

Тетяна Колтунюк

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Єгипті акула живцем з’їла росіянина на очах у відпочиваючих.