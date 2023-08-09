Украинка потеряла 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула впервые за десятки лет напала на человека(фото)

Это первый на этом пляже случай нападения акулы на человека за последние 70 лет

На одном из пляжей Нью-Йорка Рокавей-Бич акула напала на украинскую эмигрантку из Одессы. 65-летняя Татьяна Колтунюк едва не лишилась одной ноги, но ее вовремя заметили спасатели.

Подробности инцидента рассказали на портале The Post. Спасатели отметили, что акулы не нападали в этом районе с 1953 года.

Так, главный спасатель Хосе Диас рассказал, что Татьяна ходила на пляж регулярно — пять дней в неделю и за это время успела подружиться со спасателями. В понедельник, 7 августа, она находилась в трех метрах от берега, "просто ступая по воде и расслабляясь". Но в этот момент акула вцепилась в ее левую ногу чуть выше колена своими острыми зубами.

Точно неизвестно, какая именно акула укусила женщину, но следы зубов на ноге указывают на то, что это могла быть бычья (тупорылая) акула или акула-молот.

Спасатели вовремя заметили ЧП и бросились в океан, когда услышали крики украинки о помощи. Когда женщину вытащили на берег, кровь обильно вытекала из раны, поэтому спасатели наложили жгут с буем из спасательного каната, чтобы остановить кровотечение. Один из спасателей все время разговаривал с пострадавшей, чтобы она оставалась в сознании. Хотя, по словам очевидцев, женщина выглядела крайне спокойно, как для человека, укушенного акулой.

"Они пытались… поговорить с ней. Было много волнений. Я до сих пор думаю, что она была в шоке, поэтому я не думаю, что она отвечала спасателям. Она бормотала что-то и казалась спокойной, когда ее уложили", — сказала Шанека Томас, которая в момент нападения укуса убирала пляж.

Сообщается, что украинка потеряла около 9 кг плоти и очень много крови. По словам спасателей, была порвана артерия, видно было кости и мышцы ноги. Женщину в критическом, но стабильном состоянии доставили в местную больницу на Ямайке.

По словам спасателя Диаса, за 53 года работы он никогда не видел ничего похожего. Пляж сейчас закрыт для посетителей.

"Мы плаваем каждый день. Мы плаваем со спасателями и видим акул, но они нам особо ничего не делают. Это случилось впервые. Это странно. Теперь все боятся заходить в воду", — сказал он.

Татьяна Колтунюк

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