Пішов захищати Україну ще у 2014-му: на фронті загинув ветеран АТО, який отримав нагороду від президента

Трагедія сталася 23 серпня 2023

У важких боях із російськими окупантами загинув український військовий Головецький Володимир Володимирович із села Вишневчик Хмельницької області. До лав ЗСУ він став у квітні поточного року.

Трагедія сталася під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка, що у Запорізькій області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

"У 1993-1995 роках Володимир проходив термінову службу. У 2014-2015 роках брав участь в антитерористичній операції, забезпечуючи на території Донецької та Луганської областей у складі бойових підрозділів захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за гідне виконання військового обов’язку Володимира Головецького було нагороджено відзнакою президента. У квітні 2023 року він приєднався до українських військових та став на захист своєї Батьківщини.

"Вірний військовій присязі військовослужбовець Головецький Володимир Володимирович 23 серпня 2023 року загинув під час мінометного обстрілу. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою", — написав Сімашкевич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у бою за Україну загинув депутат Київської міськради від партії "Європейська Солідарність" Сергій Ільницький із позивним "Сокіл".