Григорій Козловський та ФК "Рух" передали українським захисникам необхідну на фронті техніку та спорядження

Відомий львівський меценат оперативно реагує на запити військових

До Дня Незалежності бійці 45-ї окремої артилерійської бригади отримали від ФК "Рух" та його засновника Григорія Козловського 10 антиланцетних комплексів "Зозулька" та інше спорядження вартістю майже півтора мільйона гривень.

"Цей місяць видався особливо плідним у плані допомоги для наших військових. Кілька днів тому на фронт відправили дрони, які закупив ФК "Рух" та Григорій Козловський у межах ініціативи "Пташки Перемоги" під патронатом Львівської ОВА. На це клуб витратив 4 мільйона гривень. А тепер ми допомагаємо 45-й окремій артилерійській бригаді. Ми тісно співпрацюємо, щонайменше раз на місяць у нас зустріч, на якій ми отримуємо завдання, чим "Рух" має забезпечити військових", – сказав Григорій Козловський.

У вересні "Рух" планує забезпечити бійців 45-ї бригади комплексами "Зозулька". Завданням цього комплексу є створення вакуумної зони поблизу військових, аби туди не змогли потрапити баражуючі снаряди типу "Ланцет". Розробники "Зозульки" планують допрацьовувати комплекс, аби він протидіяв ще й дронам окупантів.

Григорій Петрович Козловський підкреслив : "Важливо зараз розуміти, що війна ще не закінчилась, а отже, нам потрібно продовжувати допомагати ЗСУ. Загалом ФК "Рух" тільки в серпні витратив майже 8 мільйонів гривень на потреби наших захисників".

Григорій Козловський: "Важливо продовжувати допомагати ЗСУ"

ФК "Рух" та БО "Рух у майбутнє" неодноразово відгукувались на запити захисників та оперативно доставляли їм потрібне спорядження та техніку, за що заслужили вдячність військових.

ФК "Рух" та БО "Рух у майбутнє" оперативно відгукуються на запити військових

Раніше відомий львівський меценат та засновник ФК "Рух" передав на потреби 45-ї окремої артилерійської бригади комплектуючі до системи Starlink. Загальна сума допомоги склала понад 800 тисяч гривень.

Чергова допомога ЗСУ від ФК "Рух" та Григорія Козловського

Варто відзначити, що це не одноразові акції з боку ФК "Рух" та його засновника Григорія Козловського. Так, взимку 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони. Ці квадрокоптери облаштовані тепловізійними камерами нічного бачення. Серед моделей, які передав ФК "Рух", модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.