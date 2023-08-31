Григорій Козловський та ФК "Рух" передали українським захисникам необхідну на фронті техніку та спорядження
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Відомий львівський меценат оперативно реагує на запити військових
До Дня Незалежності бійці 45-ї окремої артилерійської бригади отримали від ФК "Рух" та його засновника Григорія Козловського 10 антиланцетних комплексів "Зозулька" та інше спорядження вартістю майже півтора мільйона гривень.
"Цей місяць видався особливо плідним у плані допомоги для наших військових. Кілька днів тому на фронт відправили дрони, які закупив ФК "Рух" та Григорій Козловський у межах ініціативи "Пташки Перемоги" під патронатом Львівської ОВА. На це клуб витратив 4 мільйона гривень. А тепер ми допомагаємо 45-й окремій артилерійській бригаді. Ми тісно співпрацюємо, щонайменше раз на місяць у нас зустріч, на якій ми отримуємо завдання, чим "Рух" має забезпечити військових", – сказав Григорій Козловський.
У вересні "Рух" планує забезпечити бійців 45-ї бригади комплексами "Зозулька". Завданням цього комплексу є створення вакуумної зони поблизу військових, аби туди не змогли потрапити баражуючі снаряди типу "Ланцет". Розробники "Зозульки" планують допрацьовувати комплекс, аби він протидіяв ще й дронам окупантів.
Григорій Петрович Козловський підкреслив: "Важливо зараз розуміти, що війна ще не закінчилась, а отже, нам потрібно продовжувати допомагати ЗСУ. Загалом ФК "Рух" тільки в серпні витратив майже 8 мільйонів гривень на потреби наших захисників".
ФК "Рух" та БО "Рух у майбутнє" неодноразово відгукувались на запити захисників та оперативно доставляли їм потрібне спорядження та техніку, за що заслужили вдячність військових.
Раніше відомий львівський меценат та засновник ФК "Рух" передав на потреби 45-ї окремої артилерійської бригади комплектуючі до системи Starlink. Загальна сума допомоги склала понад 800 тисяч гривень.
Варто відзначити, що це не одноразові акції з боку ФК "Рух" та його засновника Григорія Козловського. Так, взимку 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони. Ці квадрокоптери облаштовані тепловізійними камерами нічного бачення. Серед моделей, які передав ФК "Рух", модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.
Навесні ФК "Рух" та його засновник Григорій Козловський передали 45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 та партію з шести безпілотників "Мара".