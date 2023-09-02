Українцям пропонують помститися росії за безсонні ночі: ціна питання майже 2 млн грн

До цього військові справлялися самотужки, але тепер потребують допомоги

Українцям пропонують скинутися на помсту росіянам у вигляді дронів-камікадзе. Власник міжнародного креативного агентства, а зараз оператор дронів на фронті потребує підтримки суспільства.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написав Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар. Усього необхідно зібрати 1 800 000 гривень.

Валентин Ільчук із позивним "Буржуй" до повномасштабного вторгнення в рамках своєї роботи співпрацював з "Mercedes AMG", ВВС та іншими великими брендами. Перед цим працював на Reuters, маючи західну освіту, підвішену мову та азарт до роботи. Однак у 2014 році він не зміг стояти осторонь і "за блатом" пішов до АТО. "За блатом" тому, що стан здоров’я не дозволяв і жодна медкомісія не погодилася відправити його на фронт.

На початку повномасштабного вторгнення Валентин Ільчук знову взяв до рук зброю та брав участь у звільненні Київської та Херсонської областей у складі бойового поліцейського підрозділу. Пізніше він перейшов на Запорізький напрямок.

"Друзі досі жартують, що в окоп Вал "заїхав" на Пріусі (хоча насправді, на британському пікапі на прізвисько "Гена")", — розповів Орест Сохар.

Суть пропозиції до українців полягає у наступному. Валентин пройшов навчання на оператора дронів, попрактикувався в аеророзвідці та збирає черговий рій дронів-камікадзе. Застосовуватимуть їх на конкретній ділянці фронту, щоб забезпечити успіх контрнаступу — але на якому саме секрет.

До цього товариші по службі Валентина самотужки купували дрони та девайси до них, але це витратний матеріал, якого завжди мало. Тому українцям пропонують скинутися на 50 дронів-камікадзе з комплектуючими для повноцінного оснащення екіпажу – з бортами, наземною станцією, платами ініціації та специфічного БК.

"Загальна вартість цієї "благодійної акції" — 1 800 000 грн! Це хороша можливість "віддячити" рашистам за нічні повітряні тривоги. Друзі, всім хочеться "накинути" оркам, але Вал і його підрозділ мають таку можливість. Тому пропоную угоду: ми скидаємося, з нього — все інше. Це хороша інвестиція. Валентин — воїн світла.Тільки йому потрібні "батарейки", — пише Орест Сохар.

Усі охочі можуть задонатити у банку за посиланням.

Або переказати гроші на картку за номером — 5375 4112 0806 2302.

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