Украинцам предлагают отомстить россии за бессонные ночи: цена вопроса почти 2 млн грн

До этого военные справлялись своими силами, но теперь нуждаются в помощи

Украинцам предлагают скинуться на месть россиянам в виде дронов-камикадзе. Владелец международного креативного агентства, а в настоящее время оператор дронов на фронте нуждается в поддержке общества.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар. Всего необходимо собрать 1 800 000 гривен.

Валентин Ильчук с позывным "Буржуй" до полномасштабного вторжения в рамках своей работы сотрудничал с "Mercedes AMG", ВВС и другими крупными брендами. Перед этим работал на Reuters, имея западное образование, подвешенный язык и азарт к работе. Однако в 2014 году он не смог стоять в стороне и "по блату" пошел в АТО. "По блату" потому, что состояние здоровья не позволяло и ни одна медкомиссия не согласилась отправить его на фронт.

В начале полномасштабного вторжения Валентин Ильчук снова взял в руки оружие и участвовал в освобождении Киевской и Херсонской областей в составе боевого полицейского подразделения. Позже он перешел на Запорожское направление.

"Друзья до сих пор шутят, что в окоп Вал "заехал" на Приусе (хотя на самом деле, на британском пикапе по кличке "Гена")", — рассказал Орест Сохар.

Суть предложения к украинцам заключается в следующем. Валентин прошел обучение на оператора дронов, попрактиковался в аэроразведке и собирает очередной рой дронов-камикадзе. Применять их будут на конкретном участке фронта, чтобы обеспечить успех контрнаступления — но на каком именно, секрет.

До этого сослуживцы Валентина своими силами покупали дроны и девайсы к ним, но это расходный материал, которого всегда мало. Поэтому украинцам предлагают скинуться на 50 дронов-камикадзе с комплектующими для полноценного оснащения экипажа – с бортами, наземной станцией, платами инициации и специфического БК.

"Общая стоимость этой "благотворительной акции" – 1 800 000 грн! Это хорошая возможность "отблагодарить" рашистов за ночные воздушные тревоги. Друзья, всем хочется "набросить" оркам, но у Вала и его подразделения есть такая возможность. Поэтому предлагаю соглашение: мы сбрасываемся, с него – все остальное. Это хорошая инвестиция. Валентин – воин света. Только ему нужны "батарейки", — пишет Орест Сохар.

Все желающие могут задонатить в банку по ссылке.

Или перевести деньги на карту по номеру — 5375 4112 0806 2302.

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