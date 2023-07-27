Проценты с донатов: в налоговой объяснили, нужно ли платить налоги за помощь ВСУ

Для официальных волонтеров и просто неравнодушных украинцев разные правила

Некоторые украинцы, которые собирают донаты на помощь ВСУ, обязаны платить налог 19,5% в государственную казну. Помимо этого, они должны подавать декларацию в налоговую.

Подробно об этом рассказали на портале "Цензор.НЕТ" со ссылкой на ответ Государственной налоговой службы Украины.

Так, во время военного положения многие украинцы открывают сборы на нужды армии. Средства от неравнодушных граждан поступают на их личные банковские счета. Перечень доходов, не включаемых в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, определен ст. 165 Налогового кодекса.

В соответствии с этой статьей, в годовой или месячный налогооблагаемый доход налогоплательщика не входит сумма благотворительной помощи, если получатель внесен в Реестр волонтеров и у него есть документы, подтверждающие его деятельность. Если человек был зарегистрирован в Реестре волонтеров до 1 января 2023 года, то благотворительная помощь, которую он собирает с 24 февраля 2022 года, не включается в его налогооблагаемый доход.

Таким образом, волонтеры освобождены от уплаты 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора. Эти средства также не указываются в налоговой декларации.

Иначе обстоит дело с гражданами, которые не зарегистрированы в Реестре волонтеров до 1 января 2023 года. Все средства, которые ему переводят на банковские карты "ПриватБанка", Monobank и других банков, включаются в его общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход как иной доход.

"То есть ГНС четко говорит, что граждане, которые до 1 января 2023 года не зарегистрировались в Реестрах волонтеров, обязаны подавать налоговую декларацию и уплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора с денег, которые они собрали на нужды защитников Украины из 24 февраля 2022 года", — сказано в сообщении.

Налоговая декларация подается до 1 мая года, который следует за отчетным (то есть до 1 мая 2023 года за 2022 год). Затем физическое лицо до 1 августа должно уплатить налоги от суммы, которая указана в декларации.

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