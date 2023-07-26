Сеть интим-бутиков в Украине скрывала от налоговой миллионные доходы ежемесячно: подробности

Сеть секс-шопов No Taboo скрывала от налоговой сумасшедшие доходы ежемесячно.

В Украине не только возвращают налогообложение граждан на довоенный уровень, но и ведут борьбу с теневым бизнесом. Так, Государственная налоговая служба в Киеве обнаружила сеть секс-шопов No Taboo, которая уклонялась от уплаты налогов. Об этом сообщил глава комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и добавил, что скрытая выручка составила более $230 000 (около 8,5 млн грн) в месяц. Известно, что сеть работала без использования РРО и оформления работников.

"Владельцам сети и интернет-магазина следовало бы знать, что уплата налогов армии в войну обязательна, даже если продаешь интимные товары, независимо от твоего высокопарного бренда No Taboo", — написал чиновник.

На октябрь 2021 года сеть интим-бутиков No Taboo имела 48 магазинов. Финансист по образованию, Анжела Запорожец начала свой предпринимательский путь в 1990-е – помогала маме торговать вязаными шарфами на рынке в Кривом Роге. Амбиции привели в Киев, где она на кредитные $15000 открыла точку на рынке Борщаговки. С товаром определилась не сразу. Но заметив, что на рынке почти все, кроме секс-шопов, рискнула и закупила товары для взрослых.

Объем мирового рынка секс-игрушек в 2020 году аналитики исследовательской компании Grand View Research оценили в $33,64 млрд. – Оффлайн заметны сети "Клубничка", No Taboo и "Наслаждение".

По данным No Taboo, стартовая инвестиция в запуск одного магазина – почти $19 000. Средняя прибыльность точки – $4000 в месяц.

Не относятся к добросовестным налогоплательщикам и другие категории бизнеса. "Отечественные бизнесмены-табачники, как и алкогольный бизнес, при всем к ним уважении, это специфический класс. Я не могу сказать, что они когда-нибудь станут на правильный путь, если их не контролировать. Сложная проблема. Это как мышца, которую нужно постоянно тренировать. Только ты уменьшаешь эти тренировки, они сразу ослабляют отдачу в бюджет", — убежден Гетманцев.