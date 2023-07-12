"Неплохо зарабатывают в войну": Гетманцев рассказал, к кому скоро придут с проверками

Три направления предпринимательства скоро окажутся под пристальным наблюдением

В Украине после возобновления проверок три отрасли предпринимательства окажутся под пристальным наблюдением контролирующих органов.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью сайту "Телеграф".

"Есть три отрасли, для которых мы возобновляем все проверки сразу. Первое — подакцизные товары: топливо, табак, алкоголь. Второе — игорный бизнес. И третье — это финансовые компании, то есть банки и другие финучреждения", — сообщил депутат.

По его словам, эти отрасли будут проверяться, поскольку они зарабатывают больше других даже в условиях военного положения.

"Мы считаем, что это те виды деятельности, которые неплохо зарабатывают в войну. Их доходы не сопоставимы с другими видами предпринимательской деятельности, поэтому мы можем разрешить восстановление для них всех установленных проверок сразу. Тем более что здесь мы видим неплохой резерв в результате детенизации", – отметил Даниил Гетманцев.

Больше о возврате довоенного налогообложения и проверок, налоговых новациях, которые стоит ожидать со вступлением в ЕС, читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Наша система налогообложения IT является лучшей в мире, — Даниил Гетманцев".

Как ранее писал "Телеграф", в первом полугодии 2023 года в Украине перевыполнили поступления в общий фонд госбюджета на 3,1% или на 10,4 миллиарда гривен по сравнению с планом на этот период.