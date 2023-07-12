"Непогано заробляють у війну": Гетманцев розповів, до кого скоро прийдуть з перевірками

Три напрямки підприємництва скоро опиняться під пильним наглядом

В Україні після відновлення перевірок три галузі підприємництва опиняться під пильним наглядом контролюючих органів.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю сайту "Телеграф".

"Є три галузі, для яких ми поновлюємо всі перевірки одразу. Перше — підакцизні товари: паливо, тютюн, алкоголь. Друге — гральний бізнес. І третє – це фінансові компанії, тобто банки й інші фінустанови", — повідомив депутат.

За його словами, ці галузі перевірятимуть, оскільки вони заробляють більше за інші навіть в умовах воєнного стану.

"Ми вважаємо, що це ті види діяльності, які непогано заробляють у війну. Їх доходи не співставні з іншими видами підприємницької діяльності, тому ми можемо дозволити відновлення для них всіх встановлених перевірок одразу. Тим більше, що тут ми вбачаємо непоганий резерв внаслідок детінізації", — зазначив Данило Гетманцев.

Більше про повернення довоєнного оподаткування та перевірок, податкові новації, які варто очікувати зі вступом в ЄС, читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Наша система оподаткування IT є найкращою у світі, — Данило Гетманцев".

Як раніше писав "Телеграф", у першому півріччі 2023 року в Україні перевиконали надходження до загального фонду держбюджету на 3,1%, або на 10,4 мільярда гривень, порівняно з планом на цей період.