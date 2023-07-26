Мережа інтим-бутіків в Україні приховувала від податкової мільйонні прибутки щомісяця: подробиці

Мережа секс-шопів No Taboo приховувала від податкової шалені прибутки щомісяця.

В Україні не тільки повертають оподаткування громадян на довоєнний рівень, але й ведуть боротьбу з тіньовим бізнесом. Так, Державна податкова служба в місті Києві виявила мережу секс-шопів No Taboo, яка ухилялася від сплати податків. Про це повідомив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і додав, що прихована виручка становила понад $230 000 (приблизно 8,5 млн грн) на місяць. Відомо, що мережа працювала без застосування РРО та оформлення працівників.

"Власникам мережі та інтернет-магазину слід було б знати, що сплата податків армії у війну є обовʼязковою, навіть і особливо якщо продаєш інтимні товари, незалежно від твого пишномовного бренда No Taboo", – написав посадовець.

Станом на жовтень 2021 року мережа інтим-бутіків No Taboo мала 48 магазинів. Фінансист за освітою, Анжела Запорожець розпочала свій підприємницький шлях в 1990-ті – допомагала мамі торгувати вʼязаними шарфами на ринку в Кривому Розі. Амбіції привели до Києва, де вона на кредитні $15 000 відкрила точку на ринку Борщагівки. З товаром визначилася не одразу. Але помітивши, що на ринку є майже все, крім секс-шопів, ризикнула й закупила товари для дорослих.

Обсяг світового ринку секс-іграшок в 2020 році аналітики дослідницької компанії Grand View Research оцінили в $33,64 млрд. "Активних брендів секс-шопів в Україні близько 300. Але в основному вони торгують онлайн, – каже Наталія Ваховська, засновниця секс-шопа LoveBox. – Офлайн помітні мережі "Полуничка", No Taboo і "Насолода".

За даними No Taboo, стартова інвестиція в запуск одного магазину – майже $19 000. Середня прибутковість точки – $4000 в місяць.

Не належать до добросовісних платників податків й інші категорії бізнесу. "Вітчизняні бізнесмени-тютюнники, як і алкогольний бізнес, при всій до них повазі, це специфічний клас. Я не можу сказати, що вони колись стануть на правильний шлях, якщо їх не контролювати. Складна проблема. Це як м'яз, який треба постійно тренувати. Тільки ти зменшуєш ці тренування, вони одразу послаблюють віддачу до бюджету", — переконаний Гетманцев.