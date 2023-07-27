Відсотки з донатів: у податковій пояснили, чи потрібно сплачувати податки за допомогу ЗСУ

Для офіційних волонтерів та просто небайдужих українців різні правила

Деякі українці, які збирають донати на допомогу ЗСУ, зобов’язані сплачувати податок 19,5% до державної скарбниці. Крім цього, вони мають подавати декларацію до податкової.

Докладно про це розповіли на порталі "Цензор.НЕТ" із посиланням на відповідь Державної податкової служби України.

Так, під час воєнного стану багато українців відкривають збори на потреби армії. Кошти від небайдужих громадян надходять на їхні особисті банківські рахунки. Перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, визначено ст. 165 таки Податкового кодексу.

Відповідно до цієї статті, до річного або місячного оподатковуваного доходу платника податків не входить сума благодійної допомоги, якщо одержувач внесений до Реєстру волонтерів і має документи, що підтверджують його діяльність. Якщо людина була зареєстрована в Реєстрі волонтерів до 1 січня 2023 року, то благодійна допомога, яку вона збирає з 24 лютого 2022 року, не включається до її оподатковуваного доходу.

Таким чином, волонтери звільнені від сплати 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору. Ці кошти також не зазначаються у податковій декларації.

Інша справа з громадянами, які не зареєстровані в Реєстрі волонтерів до 1 січня 2023 року. Усі кошти, які їм переводять на банківські картки "ПриватБанку", Monobank та інших банків, включаються до їх загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший доход.

"Тобто ДПС чітко говорить, що громадяни, які до 1 січня 2023 року не зареєструвалися в Реєстрах волонтерів, зобов’язані подавати податкову декларацію та сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору з грошей, які вони зібрали на потреби захисників України з 24 лютого 2022 року", — сказано у повідомленні.

Податкова декларація подається до 1 травня року, який слідує за звітним (тобто до 1 травня 2023 року за 2022 рік). Потім фізична особа до 1 серпня має сплатити податки від суми, зазначеної у декларації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні скасували пільгову податкову ставку 2%. Президент Зеленський підписав закон.