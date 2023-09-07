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Не дожив 9 днів до дня народження: під Бахмутом загинув молодий український воїн

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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На війні загинув Бабко Ігор Новина оновлена 07 вересня 2023, 14:05
На війні загинув Бабко Ігор. Фото Колаж "Телеграфу"

Хлопцеві було лише 25 років

Під час повномасштабної війни та важких боїв під Бахмутом загинув український військовий Бабко Ігор Валерійович. Хлопець не дожив до свого 26-річчя 9 днів.

Вдома у воїна залишилася родина та кохана дівчина. Про це повідомили на сторінці "Старостинський округ із центром у селі Олешин" у Facebook.

"Бабко Ігор Валерійович народився 20.07.1997 року в с. Місюрівка Старосинявської селищної громади. З 2017 року по 2023 рік захищав нашу країну від агресора на сході. Загинув 11.07.2023 під Бахмутом, у нього залишилися кохана років проживають у нашому селі", — йдеться у повідомленні.

Прощання із загиблим захисників відбудеться у п’ятницю, 8 вересня з 12.00 до 13.00. за адресою: м. Хмельницький, вул. Святослава Хороброго, 5а (міська ритуальна служба).

"О 13.50 годині. Просимо всіх організувати живий коридор від Матері Божої Покрови до Алеї Слави в с.Олешин, де пройде похорон Захисника. З повагою, староста", — звернулися до місцевих жителів у Старостинському окрузі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув 26-річний лейтенант Олексій Солоданюк. Трагедія сталася біля села Роботине Запорізької області.

Теги:
#Україна #Війна #Військовий #Загиблий #Бахмут